Іспанія

Футболіст готовий до першого великого кроку в кар’єрі.

Футбольний концерн Ред Булл випустив нового якісного виконавця — хорватського центрального півзахисника Луку Сучича, який наразі виступає в складі австрійського Зальцбурга.

Однак, судячи з усього, це явище виключно тимчасове — баскський Реал Сосьєдад цього літа зацікавився 21-річним виконавцем і залишати ці перемовини без домовленості про трансфер жодного наміру не має.

Очікується, що Сучич у компанії свого агента сьогодні, 1 серпня, завітають до розташування "королівських", де відбудеться медичний огляд перед укладанням контракту.

Вартість трансферу наразі не розголошується, але Сосьєдад спробує придбати гравця за менше ніж 15 млн євро, у які його оцінюють, адже чинний контракт із Зальцбургом розраховано лише до наступного року.

Сучич за минулий сезон провів 32 матчі, забив п’ять голів та віддав дев’ять гольових передач.