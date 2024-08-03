Центральний захисник Барселони Рональд Араухо, як і раніше, не дав відповіді на пропозицію клубу щодо нового контракту. 

Керівництво "синьо-гранатових" запропонувало уругвайцю підписати оновлений договір ще в січні, проте реакції не було. 

За інформацією Sport, ситуація не змінилася донині — Барселона все ще чекає зворотного зв'язку від 25-річного гравця. Центрбека не влаштовують фінансові умови, на яких наполягає клуб. 

Поточна угода Рональда Араухо розрахована до середини 2026 року. 

У зимове трансферне вікно підписати футболіста намагалася Баварія — каталонський гранд відповів мюнхенцям категоричною відмовою. 

Раніше повідомлялося, що Араухо переніс операцію і вибув до грудня