Футболіст, як і раніше, не продовжив контракт із клубом.
РОНАЛЬД АРАУХО, GETTY IMAGES
03 серпня 2024, 20:59
Центральний захисник Барселони Рональд Араухо, як і раніше, не дав відповіді на пропозицію клубу щодо нового контракту.
Керівництво "синьо-гранатових" запропонувало уругвайцю підписати оновлений договір ще в січні, проте реакції не було.
За інформацією Sport, ситуація не змінилася донині — Барселона все ще чекає зворотного зв'язку від 25-річного гравця. Центрбека не влаштовують фінансові умови, на яких наполягає клуб.
Поточна угода Рональда Араухо розрахована до середини 2026 року.
У зимове трансферне вікно підписати футболіста намагалася Баварія — каталонський гранд відповів мюнхенцям категоричною відмовою.
Раніше повідомлялося, що Араухо переніс операцію і вибув до грудня.