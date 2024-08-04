Іспанія

Погода не надто сприяла, але шоу все одно відбулось.

Напередодні вночі за європейським часом у місті Іст-Резерфорд на полі Мідоулендс Стедіум відбулось перше El Clasico сезону поміж мадридським Реалом та каталонською Барселоною.

Команди провели насичену на події зустріч, яка в першому таймі залишилась за "блаугранас", не дивлячись на майже повну рівновагу за самою грою, а після перерви "бланкос" намагались не дати суперникам розвинути ініціативу, але все, на що їх вистачило, це рівноцінна відповідь на ще один пропущений м’яч.

Андрій Лунін цього разу на полі не з’являвся.

Реал Мадрид — Барселона 1:2

Голи: Пас, 82 — Пау Віктор, 42, 54

Реал Мадрид: Куртуа — Васкес, Мілітао (Мартінес, 57), Рюдігер (Рамон, 67), Фран Гарсія — Модрич, Мартін, Себальйос (Лоренцо, 77) — Гюлер, Ендрік (Пас, 67), Діас (Вінісіус, 57).

Барселона: тер Штеген (Пенья, 65) — Вальє (Форт, 65), Крістенсен (Домінгес, 46), Мартінес (Фає, 65), Бальде (Мартін, 46) — Ернандес (Жуньєнт, 46), Берналь (Гюндоган, 77), Касадо (Дарвіх, 77) — Араухо (Т. Фернандес, 46), Торре (Г. Фернандес, 64), Левандовські (Роке, 77), Пау Віктор (Рафінья, 65).

Попередження: Берналь, Форт — Мартін, Рамон.