Іспанія

Німець виграв міні "Ель Класіко".

Головний тренер каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував перемогу своєї команди в товариському матчі з мадридським Реалом (2:1) у рамках передсезонного турне по США. Цитує німецького фахівця As.

"Грати з Реалом — це завжди добре. Ми стали кращими порівняно з матчем із Манчестер Сіті. Мені дуже сподобалося, як ми грали, коли володіли м'ячем. Відчуття дуже хороші. Це всього лише репетиція, але ми впоралися дуже добре.

Пау Віктор? Він забив три голи у двох матчах. Непогано. Він знає, як це робиться, і це добре для нападника. Подивимося, чи залишиться він в першій команді. Двері в основний склад завжди відкриті", — заявив Флік.

22-річний Пау Віктор є вихованцем каталонської Жирони. Цього літа Барселона придбала його у "жирондинців" за 2,7 млн. євро.