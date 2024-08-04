Іспанія

Бельгієць відзначив українського голкіпера.

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа поділився думкою про майбутнє свого одноклубника і колеги по амплуа Андрія Луніна. Цитує бельгійця As.

"Кожен має обирати те, що вважає правильним для себе. Не мені вирішувати за нього. Я розумію, що він багато грав минулого року і хоче продовжувати виходити у стартовому складі. Він повинен вибрати свій шлях, щоб домогтися максимуму у своїй кар'єрі. Андрій чудовий воротар та заслуговує на краще", — сказав Куртуа.

Андрій Лунін минулого сезону відіграв за Реал Мадрид 32 матчі, пропустив 35 м'ячів та зібрав 12 "clean sheets".