Іспанія

Данець заробляє серйозні гроші.

Колишній нападник каталонської Барселони Мартін Брейтвейт хоче купити іспанський футбольний клуб Еспаньйол. Таку інформацію надає Marca.

За інформацією джерела, 33-річний данець серйозно обмірковує варіант із купівлею Еспаньйола. У футболіста є кілька видів бізнесу: компанія, що займається нерухомістю в США, ресторан у Гаве та лінія одягу, що дає йому змогу фігурувати в списку Forbes, як один із найбагатших футболістів сьогодні.

У Брейтвейта були напружені стосунки з нинішніми власниками Еспаньйола. Минулого літа вони не відпустили його, коли той хотів перейти в клуб Ла Ліги. Мартін хотів поїхати на Євро-2024. Із клубу Сегунди його виклик не розглядався.

Нагадаємо, що минулий сезон Мартін Брейтвейт провів саме у складі Еспаньйола. За цей час він відіграв 45 матчів та забив 22 голи.