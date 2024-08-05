Іспанія

Форвард опублікував пост в Instagram.

Новачок Роми Артем Довбик попрощався з Жироною та її фанатами.

Він опублікував пост на своїй сторінці в Instagram:

"Я хочу подякувати футбольному клубу Жирона за довіру до мене і вболівальникам за підтримку команди у важкі часи.

Цього року це була велика пригода, і я дуже пишаюся тим, що був маленькою частиною цієї історії.

Команда з великим серцем", — написав Довбик.

Раніше повідомлялося, що задля цього трансферу Артем відмовився від бонусу в розмірі 1,5 млн євро.

Минулого сезону Довбик провів 36 матчів за Жирону, у яких забив 24 голи та віддав вісім гольових передач.