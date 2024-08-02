Італія

Найближчими днями трансфер має бути оформлений офіційно.

Нападник Жирони Артем Довбик вже зміг здивувати фанатів італійської Роми перед своїм переходом до складу "вовків". Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, 27-річний українець так хотів переїхати до Риму, що відмовився від бонусу у розмірі 1,5 млн євро, які повинні бути йому нараховані під час продажу з Жирони.

Однак ці гроші вирушили на рахунки каталонського клубу і завдяки цьому Рома погодила трансфер форварда з Жироною за 38,5 млн євро, замість необхідних 40 млн євро.

Зазначається, що такий жест з боку українця не залишився поза увагою італійських "тіфозі", які активно обговорюють його у соціальних мережах.

Тим часом видання La Roma 24 додало, що Довбик вчора пройшов медичне обстеження, а сьогодні трансфер має бути оформлений офіційно.

Також додамо, що проскочила інформація від італійських журналістів про те, що Довбик може виступати у Ромі під 11 номером, а не дев'ятим, як раніше повідомляв його агент.