Найближчими днями трансфер має бути оформлений офіційно.
Артем Довбик, Getty Images
02 серпня 2024, 08:42
Нападник Жирони Артем Довбик вже зміг здивувати фанатів італійської Роми перед своїм переходом до складу "вовків". Про це повідомляє Corriere dello Sport.
За інформацією джерела, 27-річний українець так хотів переїхати до Риму, що відмовився від бонусу у розмірі 1,5 млн євро, які повинні бути йому нараховані під час продажу з Жирони.
Однак ці гроші вирушили на рахунки каталонського клубу і завдяки цьому Рома погодила трансфер форварда з Жироною за 38,5 млн євро, замість необхідних 40 млн євро.
Зазначається, що такий жест з боку українця не залишився поза увагою італійських "тіфозі", які активно обговорюють його у соціальних мережах.
Тим часом видання La Roma 24 додало, що Довбик вчора пройшов медичне обстеження, а сьогодні трансфер має бути оформлений офіційно.
Також додамо, що проскочила інформація від італійських журналістів про те, що Довбик може виступати у Ромі під 11 номером, а не дев'ятим, як раніше повідомляв його агент.