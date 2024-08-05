Іспанія

Іспанець поки, що не вражає в Мюнхені.

Вінгер мюнхенської Баварії Браян Сарагоса цього літа може повернутися до іспанської Ла Ліги. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, 22-річний півзахисник привернув до себе увагу двох клубів чемпіонату Іспанії — Жирони та Валенсії. Мова йде про оренду на сезон-2024/25.

"Якщо ми подивимося на позиції вінгерів, Браяну буде складно отримати багато ігрового часу у нас. Ми думаємо, це добре, що він проявляє самовідданість і каже: "Я хочу розвиватися і стати важливим гравцем Баварії. Але тут важко навіть потрапити до складу. Тому ми намагаємося знайти для нього правильну оренду", — заявив спортивний директор мюнхенського клубу Макс Еберль.

Зазначається, що "кажани" є пріоритетним варіантом для Сарагоси, незважаючи на участь Жирони у Лізі чемпіонів.

Браян Сарагоса перейшов у Баварію з Гранади в лютому 2024 року. За цей час він відіграв у складі "ротен" сім матчів (171 хвилину).