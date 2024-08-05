Іспанія

На даний момент клуби обговорюють умови оплати та остаточну ціну за гравця.

Нападник Манчестер Сіті Хуліан Альварес незабаром може стати гравцем мадридського Атлетіко. Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орштейн.

За інформацією джерела, клуби перебувають на просунутій стадії переговорів щодо трансферу 24-річного аргентинця.

Зазначається, що зараз "містяни" та "матрацники" обговорюють умови оплати та остаточну суму трансферу, яка може становити близько 70 млн фунтів стерлінгів.

Минулого сезону Альварес провів 54 матчі, в яких забив 19 голів та віддав 13 гольових передач.

Додамо, що нещодавно Атлетіко придбав Серлота у Вільярреала.