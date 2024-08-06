Іспанія

Потенційний суперник Кривбасу підсилився ветераном збірної Швейцарії.

Колишній захисник Торіно Рікардо Родрігес став гравцем Бетіса, повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Контракт 31-річного футболіста з іспанцями розрахований до 2026 року.

Родрігес провів у Торіно чотири сезони, залишивши клуб цього літа у статусі вільного агента. Раніше гравець виступав за такі клуби, як Цюрих, Вольфсбург, Мілан та ПСВ.

У складі збірної Швейцарії він взяв участь у трьох чемпіонатах світу, трьох чемпіонатах Європи та Олімпійських іграх.

За минулий сезон Родрігес відіграв 37 матчів на клубному рівні, забив один гол та віддав дві гольові передачі.