Потенційний суперник Кривбасу підсилився ветераном збірної Швейцарії.
Рікардо Родрігес, Бетіс
06 серпня 2024, 10:06
Колишній захисник Торіно Рікардо Родрігес став гравцем Бетіса, повідомляє пресслужба іспанського клубу.
Контракт 31-річного футболіста з іспанцями розрахований до 2026 року.
Родрігес провів у Торіно чотири сезони, залишивши клуб цього літа у статусі вільного агента. Раніше гравець виступав за такі клуби, як Цюрих, Вольфсбург, Мілан та ПСВ.
У складі збірної Швейцарії він взяв участь у трьох чемпіонатах світу, трьох чемпіонатах Європи та Олімпійських іграх.
За минулий сезон Родрігес відіграв 37 матчів на клубному рівні, забив один гол та віддав дві гольові передачі.