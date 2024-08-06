Один із найкращих гравців Євро-2024, схоже, продовжить виступати за рідний клуб із Більбао.
Ніко Вільямс, Getty images
06 серпня 2024, 12:07
Вінгер збірної Іспанії та Атлетіка Більбао Ніко Вільямс провів успішний сезон не тільки на клубному рівні, а й ще більш вражаюче заявив про себе на переможному для своєї команди Євро-2024.
Ще до континентальної першості 22-річного іспанця пов'язували з Арсеналом, Челсі, ПСЖ, Барселоною та іншими клубами, проте, схоже, швидкісний дриблер цього літа не залишить рідний клуб.
Так, пресслужба Атлетіка поділилася відео, на якому Вільямс-молодший звернувся до вболівальників та сказав наступне:
"Я повернувся! Я дуже чекаю цього сезону. Вперед, Атлетік".
Минулого сезону Ніко Вільямс відіграв за Атлетік 37 матчів, забив 8 голів та віддав 19 результативних передач.