Іспанія

Один із найкращих гравців Євро-2024, схоже, продовжить виступати за рідний клуб із Більбао.

Вінгер збірної Іспанії та Атлетіка Більбао Ніко Вільямс провів успішний сезон не тільки на клубному рівні, а й ще більш вражаюче заявив про себе на переможному для своєї команди Євро-2024.

Ще до континентальної першості 22-річного іспанця пов'язували з Арсеналом, Челсі, ПСЖ, Барселоною та іншими клубами, проте, схоже, швидкісний дриблер цього літа не залишить рідний клуб.

Так, пресслужба Атлетіка поділилася відео, на якому Вільямс-молодший звернувся до вболівальників та сказав наступне:

"Я повернувся! Я дуже чекаю цього сезону. Вперед, Атлетік".



Минулого сезону Ніко Вільямс відіграв за Атлетік 37 матчів, забив 8 голів та віддав 19 результативних передач.