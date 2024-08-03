Вільямс, getty images
03 серпня 2024, 11:23
Вінгер Атлетіка та збірної Іспанії Ніко Вільямс відмовився від трансферу у французький ПСЖ. Про це повідомляє Sport.es.
За інформацією джерела, парижани переконані, що 22-річний іспанець в любому випадку не залишить Атлетік до наступного літа, тому вони збираються зробити нову пропозицію баскському клубу та самому гравцю вже по завершенню сезону-2024/25.
Однак Вільямс, як і раніше, перебуває у сфері інтересів Барселони, вкрай зацікавленої в його послугах. У каталонському клубі вважають, що історія з трансфером Вільямса на поточний момент не є завершеною.
Чинний контракт футболіста з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 10,4 млн. євро (брутто) на рік. Трансфермаркт оцінює його у 60 млн. євро.
Минулого сезону Ніко Вільямс відіграв за Атлетік 37 матчів, забив 8 голів та віддав 19 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Барселона спробує підписати Вільямса наступного літа.