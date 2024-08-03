Німеччина

Ніко хоче в "Барсу"?

Вінгер Атлетіка та збірної Іспанії Ніко Вільямс відмовився від трансферу у французький ПСЖ. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, парижани переконані, що 22-річний іспанець в любому випадку не залишить Атлетік до наступного літа, тому вони збираються зробити нову пропозицію баскському клубу та самому гравцю вже по завершенню сезону-2024/25.

Однак Вільямс, як і раніше, перебуває у сфері інтересів Барселони, вкрай зацікавленої в його послугах. У каталонському клубі вважають, що історія з трансфером Вільямса на поточний момент не є завершеною.