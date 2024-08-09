Іспанія

Плеймейкер підписав угоду з грандом чемпіонату Іспанії.

Барселона завершила придбання атакуючого півзахисника РБ Лейпциг Дані Ольмо, передає офіційний сайт клубу Ла Ліги.

За даними transfermarkt, "блаугранас" 26-річний іспанець обійшовся в 55 мільйонів євро. Клаусула становить 500 млн. Контракт із гравцем розраховано до кінця червня 2030 року.

РБ Лейпциг Ольмо представляв протягом 4,5 років. У 148 поєдинках у всіх турнірах він відзначився 29 результативними ударами та 34 гольовими передачами.

Нещодавно Дані попрощався з "биками" на своїй сторінці в Twitter/X.

На Євро-2024 півзахисник допоміг збірній Іспанії здобути трофей, ставши одним із найкращих бомбардирів турніру. На рахунку Ольмо 3 голи та 2 асисти в 6 матчах ЧЄ в Німеччині.

Нагадаємо, що іспанець перебував у системі Барселони з 2007-го до 2014 року, потім перебравшись до Динамо (Загреб).