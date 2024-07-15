Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Одразу шість гравців виграли нагороду.

Шість футболістів розділили звання найкращого бомбардира Євро-2024.

По три голи забили Гаррі Кейн (Англія), Коді Гакпо (Нідерланди), Джамал Мусіала (Німеччина), Іван Шранц (Словаччина), Жорж Мікаутадзе (Грузія) і Дані Ольмо (Іспанія).

Серед них найменшу кількість хвилин на полі провів Шранц (335). Він узяв участь у чотирьох іграх, як і Мікаутадзе (347 хвилин).

Раніше повідомлялося, що Ямаль — найкращий молодий гравець Євро-2024.

На Football.ua доступний огляд матчу Іспанія — Англія.