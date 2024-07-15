Одразу шість гравців виграли нагороду.
Гаррі Кейн, Getty Images
15 липня 2024, 01:43
Шість футболістів розділили звання найкращого бомбардира Євро-2024.
По три голи забили Гаррі Кейн (Англія), Коді Гакпо (Нідерланди), Джамал Мусіала (Німеччина), Іван Шранц (Словаччина), Жорж Мікаутадзе (Грузія) і Дані Ольмо (Іспанія).
Серед них найменшу кількість хвилин на полі провів Шранц (335). Він узяв участь у чотирьох іграх, як і Мікаутадзе (347 хвилин).
Раніше повідомлялося, що Ямаль — найкращий молодий гравець Євро-2024.
На Football.ua доступний огляд матчу Іспанія — Англія.