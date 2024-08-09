Іспанія

У клубі висловилися щодо переходу англійського гравця.

Центральний півзахисник Челсі Конор Галлагер відвідав Метрополітано Стедіум, на якому виступає Атлетіко, передає офіційна сторінка клубу Ла Ліги в Twitter/X.

"Матрацники" повідомили, що завершують оформлення трансферу 24-річного англійця. Журналіст Фабріціо Романо пише, що Галлагер уже підписав 5-річний контракт.

За попередніми даними, півзахисник обійдеться мадридцям у 43 мільйони євро. Невдовзі Атлетіко також має завершити придбання нападника Манчестер Сіті Хуліана Альвареса.

Нагадаємо, що Конор є вихованцем Челсі та перебував у системі "синіх" із 2008 року.