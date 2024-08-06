Іспанія

Відразу два гучні трансфери від "матрацників".

Півзахисник Челсі Конор Галлагер та нападник Манчестер Сіті Хуліан Альварес найближчим часом стануть гравцями мадридського Атлетіко. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сьогодні ввечері Челсі та Атлетіко змогли погодити трансфер 24-річного англійця, який обійдеться "матрацникам" у 43 мільйони євро.

Також наголошується, що вже завтра, 7 серпня, із самим футболістом буде підписано п'ятирічний контракт після проходження медичного огляду.

У свою чергу сума трансферу 24-річного аргентинця з Манчестер Сіті становитиме 75 млн євро плюс 20 млн євро у якості бонусів.

Як і з Конором, із Хуліаном буде підписано контракт на п'ять років.

Минулого сезону Галлагер провів 50 матчів, у яких забив сім голів та віддав дев'ять асистів. На рахунку Альвареса 54 матчі, 19 голів та 13 асистів.