Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував можливий відхід нападника команди Хуліана Альвареса в мадридський Атлетіко. Його слова наводить журналіст Сем Лі.
"Перш за все, я хочу висловити свою подяку Хуліану, він зробив величезний внесок у все те, що ми виграли. Його неймовірно любили партнери по команді, але якщо він хоче піти, то на нього чекає новий виклик. 
Атлетіко — топовий клуб. Все нормально. Ми бажаємо йому всього найкращого. Я багато чому в нього навчився, сподіваюся, він зможе знайти те, що шукав", — заявив Гвардіола.
Раніше повідомлялося, що Хуліан Альварес стане рекордним продажем в історії Манчестер Сіті.