Іспанія

Іспанець підтвердив відхід аргентинського форварда.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував можливий відхід нападника команди Хуліана Альвареса в мадридський Атлетіко. Його слова наводить журналіст Сем Лі.

"Перш за все, я хочу висловити свою подяку Хуліану, він зробив величезний внесок у все те, що ми виграли. Його неймовірно любили партнери по команді, але якщо він хоче піти, то на нього чекає новий виклик.

Атлетіко — топовий клуб. Все нормально. Ми бажаємо йому всього найкращого. Я багато чому в нього навчився, сподіваюся, він зможе знайти те, що шукав", — заявив Гвардіола.