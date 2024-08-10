Іспанія

Іспанський центрбек продовжить виступи за "блаугранас".

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що новий головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік не розраховує на центрального захисника Еріка Гарсію.

Утім, як заявив сам 23-річний іспанець, цей сезон він проведе у футболці "блаугранас".

"Я залишуся в Барсі і буду грати там наступного сезону, це 100%", — цитує слова Еріка Гарсії журналіст Фабріціо Романо.

Чинний контракт Еріка Гарсії з каталонським клубом діє до 30 червня 2026 року. Минулий сезон він провів на правах оренди у Жироні.