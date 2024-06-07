Іспанія

На захисника не розраховує новий головний тренер.

Іспанський центральний захисник каталонської Барселони Ерік Гарсія, який минулий сезон провів у складі Жирони на правах оренди, влітку знову може змінити клубну прописку.

Футболіст повертається до Барселони з оренди, але, як повідомляє Daily Sports, новоспечений наставник каталонців Гансі Флік не розраховує на Гарсію.

Чинний контракт гравця з Барсою діє до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 15 млн євро.

Керівництво "блаугранас" хоче продати гравця, щоб отримати гроші для посилення складу влітку.