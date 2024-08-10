Іспанія

Гравець протримався в Німеччині півтора роки.

Французький нападник Ірвін Кардона свого часу завершив підготовку в академії Монако, проте першу вагому ігрову практику в "дорослому" футболі йому надавав бельгійський Серкль Брюгге під час дворічної оренди.

Загалом, уся кар’єра 27-річного виконавця вийшла суцільною мандрівкою, бо він уже встиг пограти за Брест, Сент-Етьєн та німецький Аугсбург, куди перейшов узимку 2023 року.

Останні пів року гравець провів у оренді в складі "зелено-білих", а коли вони повернулись до "елітного" дивізіону, то не стали наполягати на повноцінному трансфері Кардони.

Однак і в Аугсбурзі йому не було місця в прийдешній кампанії, тож логічним стало рішення щодо оренди гравця в іспанський Еспаньйол.

Річний виступ буде коштувати каталонцям 400 тис. євро, після чого в них не буде опції викупу.

У минулому сезоні Кардона забив 11 голів та віддав п’ять гольових передач у 27 матчах.