Іспанія

Іспанський фахівець відзначив олімпійську збірну своєї країни.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте прокоментував перемогу олімпійської іспанської національної команди у фіналі чоловічого футбольного турніру Олімпіади-2024 із Францією (5:3). Його слова наводить ESPN.

"Ми не усвідомлюємо, чого досягли цього року, і недостатньо цінуємо іспанський футбол. Давайте позбудемося власних забобонів. Насправді майже жодна команда не може досягти подібного.

Давайте надамо важливості тому, що було досягнуто. Це історичний вечір. Ми побачили щось, що увійде в історію Олімпійських ігор та іспанського спорту", — заявив Де ла Фуенте.