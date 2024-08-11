Трансфер, якого чекали все літо.
Тагізаде, getty images
11 серпня 2024, 11:11
Каталонська Барселона підписала контракт з 21-річним голкіпером Ельдаром Тагізаде. Про це повідомляє офіційний сайт "блаугранас".
Зазначається, що контракт гравця з клубом буде розрахований до 30 червня 2026 року. Азербайджанець перейшов у каталонський клуб на правах вільного агента.
Ельдар Тагізаде є вихованцем бакинського Нефтчі. Пізніше футболіст виступав за футбольну академію Марсет, а потім протягом двох років перебував у системі французького Клермона. Останнім клубом 21-річного голкіпера був іспанський Луго.
Раніше повідомлялося, що Барселона може підписати Комана замість Вільямса.