Каталонці переключились на іншого гравця.
КІНГСЛІ КОМАН, GETTY IMAGES
09 серпня 2024, 09:23
Барселона може підписати вінгера Баварії Кінгслі Комана замість гравця Атлетіка Ніко Вільямса.
Каталонському клубу запропонували послуги 28-річного вінгера. Баварія готова віддати його в оренду із зобов'язанням викупу.
Як повідомляє Sky Sport, якщо Барселона не зможе купити Ніко Вільямса, Коман може стати альтернативним варіантом. Також відомо, що Ганс-Дітер Флік залишається великим шанувальником Комана.
Контракт Комана з Баварією закінчується в 2027 році.
У сезоні-2023/24 Коман з'явився на полі в 27 зустрічах з урахуванням усіх турнірів, забив п'ять м'ячів і записав до свого активу три асисти.