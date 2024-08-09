Іспанія

Каталонці переключились на іншого гравця.

Барселона може підписати вінгера Баварії Кінгслі Комана замість гравця Атлетіка Ніко Вільямса.

Каталонському клубу запропонували послуги 28-річного вінгера. Баварія готова віддати його в оренду із зобов'язанням викупу.

Як повідомляє Sky Sport, якщо Барселона не зможе купити Ніко Вільямса, Коман може стати альтернативним варіантом. Також відомо, що Ганс-Дітер Флік залишається великим шанувальником Комана.

Контракт Комана з Баварією закінчується в 2027 році.

У сезоні-2023/24 Коман з'явився на полі в 27 зустрічах з урахуванням усіх турнірів, забив п'ять м'ячів і записав до свого активу три асисти.