Іспанія

Іспанець може переїхати на південь Піренейського півострова.

Іспанський універсал Серхі Роберто може перейти в андалусійську Севілью. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, 32-річний гравець, чий контракт із Барселоною закінчився цього літа, продовжує тренуватися на базі каталонського клубу, чекаючи вирішення питання про своє майбутнє.

Зазначається, що незважаючи на наявність інших пропозицій, гравець хотів би приєднатися саме до Севільї.

"Нервіонці" зацікавлені у підписанні Роберто, але поки що не можуть здійснити цей трансфер через відсутність місця в зарплатній відомості. Перехід може відбутися в разі відходу Неманьї Гуделя, який має пропозиції від клубів з Близького Сходу.

Минулого сезону Серхі Роберто відіграв за Барселону 24 матчі, забив три голи та віддав три результативні передачі.