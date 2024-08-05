Іспанія

Захисник пішов із Барселони безплатно.

Іспанський центральний півзахисник Серхі Роберто останні 18 років провів у Барселоні, проте цього літа контракт 32-річного виконавця з клубом добіг до завершення.

Як повідомляє Ніколо Скіра, 32-річного іспанця запропонували клубу-новачку Серії А Комо. Він може приєднатись до клубу Фабрегаса як вільний агент.

У минулому сезоні півзахисник провів 24 матчі, забив три голи та віддав три гольові передачі.

Нагадаємо, Жирона та амстердамський Аякс уже висловили своє зацікавлення в послугах гравця.