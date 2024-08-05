Захисник пішов із Барселони безплатно.
СЕРХІ РОБЕРТО, GETTY IMAGES
05 серпня 2024, 09:26
Іспанський центральний півзахисник Серхі Роберто останні 18 років провів у Барселоні, проте цього літа контракт 32-річного виконавця з клубом добіг до завершення.
Як повідомляє Ніколо Скіра, 32-річного іспанця запропонували клубу-новачку Серії А Комо. Він може приєднатись до клубу Фабрегаса як вільний агент.
У минулому сезоні півзахисник провів 24 матчі, забив три голи та віддав три гольові передачі.
Нагадаємо, Жирона та амстердамський Аякс уже висловили своє зацікавлення в послугах гравця.