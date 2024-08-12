Іспанія

Від такої пропозиції складно відмовитися.

Неназваний саудівський клуб має намір підписати вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, саудівці зв'язалися з представниками 24-річного бразильця і зробили щедру пропозицію в розмірі 350 млн. євро на рік.

Зазначається, що Вінісіус допускає свій переїзд на Близький Схід. Він серйозно обмірковує цю пропозицію.

В свою чергу керівництво Реала вважає, що клубу з Саудівської Аравії доведеться виплатити відступні за Вінісіуса, які складають 1 млрд. євро.

Чинний контракт гравця з "вершковими" розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 20 млн. євро (брутто) на рік. Трансфермаркт оцінює його у 180 млн. євро.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед хоче купити Вінісіуса.