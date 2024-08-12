Іспанія

Юний вундеркінд налаштовується на новий сезон.

Вінгер каталонської Барселони Ламін Ямал поділився очікуваннями від старту нового сезону. Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Ми не втомилися, зараз ми в ідеальному стані для гри у футбол. Я дуже радий повернутися додому. Нам найбільше подобається грати перед нашими вболівальниками, і ми з нетерпінням цього чекаємо.

Флік дуже близький з усіма, дуже приємний, ми спілкувалися з того моменту, як він підписав контракт. Дуже хотілося з ним попрацювати, я думав про це вже на Євро.

Зрештою, я роблю те, що мені подобається, і отримую від цього тільки задоволення, тому поки що жодного хвилювання", — заявив Ямал.