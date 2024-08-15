Іспанія

І це в той час, коли Фліку сподобалась гра футболіста на зборах.

Французький центральний захисник Клеман Ленгле перейшов до каталонської Барселони з андалузької Севільї ще в 2018 році за 35,9 млн євро.

Після цього в 29-річного виконавця кар’єра в "блаугранас" відбувалась приблизно так само, як і загалом почував себе клуб — невизначено.

Останніми роками за часів Хаві гравця взагалі віддавали до оренди спочатку до лондонського Тоттенгема, а потім і до бірмінгемської Астон Вілли.

Проте після приходу Ганса-Дітера Фліка француз отримував час на літніх зборах і загалом його гра влаштовувала німецького фахівця.

Однак у керівництва Барси була геть інша думка з приводу майбутнього футболіста, тож рішення щодо нього було ухвалено заздалегідь.

На цьому тлі не дивно, що Ленгле, за повідомленням місцевої преси, досягнув домовленості з мадридським Атлетіко й уже незабаром ми, можливо, зможемо побачити його в колективі Дієго Сімеоне.

На заваді цьому може стати тільки процес перемовин поміж клубами щодо вартості трансферу.

У минулому сезоні Ленгле провів 25 матчів та зробив один гольовий пас.