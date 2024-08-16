Іспанія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 16 серпня 2024 року.

У рамках першого туру іспанської Ла Ліги Сельта на власному полі здобула вольову перемогу над Алавесом із рахунком 2:1.

Рахунок у матчі відрили гості вже на 17-ій хвилині завдяки голу Кіке Гарсії, проте втримати переможний рахунок гравцям Алавеса не вдалося.

На 66-ій хвилині Вілліот Сведберг, який вийшов на заміну після перерви, повернув паритет на табло, а свій переможний м'яч Сельта забила під завісу протистояння завдяки зусиллям Яго Аспаса.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Сельта — Алавес у рамках 1-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Сельта - Алавес 2:1

Голи: Сведберг, 66, Аспас, 84 - Гарсія, 17

Сельта: Вільяр, Мінгеса, Домінгес, Старфельт (Сведберг 46), Манкільо (Родрігес 46), Бамба (Маркес 46), Бельтран (Моріба 65), Родрігес, Альварес, Дувікас (Іглесіас 78), Аспас

Алавес: Сівера, Діарра, Теналья, Абкар, Вісенте, Бланко, Гевара (Бенавідес 80), Конечни (Ріоха 68), Гуріді (Стоїчков 68), Ромеро (Новоа 58), Гарсія (Вільялібре 80)

Попередження: Аспас, Родрігес — Конечни, Абкар