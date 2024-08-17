Іспанія

Фінальний свисток на Естадіо Гран Канарія зафіксував підсумковий рахунок 2:2.

У рамках першого туру іспанської Ла Ліги Лас-Пальмас приймав на своєму полі Севілью.

У першому таймі команди обмінялися автоголами у виконанні Алекса Суареса та Куассі, а вже після перерви на гол Хуанлу своїм забитим м'ячем відповів Садро Рамірес.

Сильнішого в цьому протистоянні визначити не вдалося, тому фінальний свисток зафіксував нічийний рахунок — 2:2.

Лас-Пальмас — Севілья 2:2

Голи: Куассі (аг), 42, Садро Рамірес, 71 — Алекс Суарес (аг), 25, Хуанлу, 61

Лас-Пальмас: Сіллессен — Марвін (Віті, 76), Алекс Суарес, Мармол, Муньос (Маккенна, 69) — Родрігес, Муньос (Маккенна, 69), Лойодіс (Фустер, 63), Молейро (Боссінга, 87) — Мата (Садро Рамірес, 69), Макберні (Кардона, 87)

Севілья: Нюланд — Хуанлу (Фернандес, 83), Куассі, Гудель, Педроса — Сумаре, Агуме, Соу — Лукебакіо (Хесус Навас, 74), Ромеро (Салас, 83), Окампос

Попередження: Віті — Хуанлу, Педроса