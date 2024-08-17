Іспанія

33-річний передумав і вирішив покинути каталонський клуб.

Півзахисник Барселони Ілкай Гюндоган заявив клубу про своє бажання продовжити кар'єру в іншому місці, стверджує Sport.es.

Про плани 33-річного футболіста покинути команду вже в курсі головний тренер Гансі Флік і спортивний директор Деку. Гюндоган не потрапив у заявку на матч 1-го туру Ла Ліги проти Валенсії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в послугах Гюндогана зацікавлені клуби з Саудівської Аравії та Туреччини.

Нагадаємо, що Гюндоган перейшов у Барселону з Манчестер Сіті минулого літа.