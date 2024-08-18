Іспанія

Дебютний офіційний матч Гансі Фліка завершився успіхом (2:1).

В рамках поєдинку першого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії Барселона відправилась на Месталью до Валенсії. Гансі Флік у своєму першому офіційному матчу на чолі каталонців довірив місце в складі Кубарсі, Берналю та Касадо. У Валенсії відзначимо появу в центрі нападу Дуро та Міра.

З перших хвилин Барселона намагалась забрати м'яч під свій контроль і це цілком вдавалось. Валенсія ж чекала свого шансу в контрвипаді. Перший момент не змусив довго на себе чекати - Андре Алмейда продрався правим флангом в чужий штрафний та віддавав пас в центр, а Кубарсі ледь не зрізав м'яч у власні ворота.

Після цього каталонці активізувались ще більше й загрожували воротам Мамардашвілі ударами здалеку. Втім, найбільша гострота була знов від Валенсії. Ямал помилився при передачі біля чужого штрафного в простій ситуації, але Валенсія провела небезпечну атаку, яка завершилась зрізкою від Кубарсі в ближній кут — Тер Штеген з труднощами врятував свою команду.

Обидві команди діяли сміливо, але здавалось, що підуть на перерву за рівного рахунку. Однак це буле хибне враження. На 44 хвилині Уго Дуро втік з-під опіки супротивника в чужому штрафному та головою переправив м'яч у ворота. 1:0. За декілька хвилин Касадо пробив в дальній кут після пасу Бальде з лівого флангу, але Гасеровські вибив м'яч з пустого кута воріт.

Команда Фліка змогла відповісти ще до перерви. Бальде навісив на дальню стійку, звідки Ямал зробив простріл на Левандовські — Роберту залишалось влучити в порожній кут, і він в таких моментах не вибачає. 1:1. Вже на початку другого тайму поляк вивів свою команду вперед: Москера збив Рафінью в штрафному, а Роберт реалізував одинадцятиметровий удар. 1:2.

Каталонці могли розвинути перевагу, коли Ферран увійшов в чужий штрафний та потужно пробив з лівої ноги, але Мамардашвілі свою команду врятував. Обидва тренери намагались вплинути на гру замінами, але свіжі гравці не вражали. Наприкінці матчу Касадо пробивав в один дотик після прострілу з флангу з декількох метрів, але примудрився не влучити у ворота.

Валенсія - Барселона 1:2

Голи: Дуро, 44 - Левандовські, 45+5, 49 (пен)

Валенсія: Мамардашвілі — Коррея, Москера, Гасеровські, Васкес (Тейон, 79) — Мір (Оторбі, 78), Герра (Гільямон, 85), Пепелу, Лопес (Гомес, 67) — Алмейда (Фулькьє, 66), Дуро

Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі (Крістенсен, 63), Мартінес, Бальде (Мартін, 62) — Діас, Берналь Касадо (Гарсія, 71), Касадо — Ямал (Віктор, 86), Левандовські, Торрес (Педрі, 64)

Попередження: Пепелу, Васкес — Кубарсі, Крістенсен, Кунд