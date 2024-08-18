Іспанія

Новий виклик для аргентинця.

Новоспечений нападник мадридського Атлетіко Хуліан Альварес пояснив своє рішення залишити один з найкращих клубів в світі Манчестер Сіті та висловився про Дієго Сімеоне і Пепа Гвардіолу. Його слова наводить Atletico Universe.

"Я відчував, що мені потрібні зміни в моїй кар'єрі, пошук нового виклику, і я впевнений, що Атлетіко — це клуб, який дає мені простір для моєї найкращої версії, як футболіста.

Я багато чому навчився у Пепа за ці роки, але в кожного свій шлях. Вони двоє одні з найкращих в історії футболу, і я можу продовжувати вчитися. Я дуже радий зустрітися з таким тренером, як Сімеоне, з усім, що він представляє для Атлетіко і світового футболу", — заявив Альварес.