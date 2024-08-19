Іспанія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 18 серпня 2024 року.

Мадридський Реал у першому турі іспанської Ла Ліги зіграв унічию проти Мальорки на полі суперників.

На гол команди Карло Анчелотті на початку гри суперники відповіли вже на початку другого тайму, тоді як у загалом напружене протистояння в підсумку завершилось унічию з вилученням у складі "галактікос" у компенсований час.

Огляд матчу

Мальорка — Реал Мадрид 1:1

Голи: Мурікі, 53 — Родріго, 13.

Мальорка: Грейф — Маффео, Вальєнт, Раїльйо, Мохіка — Дардер Молл (Морланес, 72), Маскарель (Копете, 90), Кошта — Асано (Ларін, 72), Мурікі, Родрігес (Санчес, 67).

Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль (Гюлер, 88), Мілітао, Рюдігер, Менді — Вальверде, Чуамені (Модрич, 63), Беллінгем (Діас, 88) — Гоес, Мбаппе, Вінісіус (Васкес, 88).

Попередження: Маффео.

Вилучення: Менді, 90+7.