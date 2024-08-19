Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Вальядолід - Еспаньйол, Getty Images
19 серпня 2024, 21:57
У рамках першого туру іспанської Ла Ліги Вальядолід приймав Еспаньйол.
Господарі з мінімальним рахунком зуміли здолати гостей — 1:0.
Вальядолід - Еспаньйол 1:0
Гол: Моро, 23.
Вальядолід: Гейн, Лукас Роза, Бойомо, Санчес (Юрич, 62), Перес, Моро, Джемерт (Торрес, 82), Амалла (Месегер, 69), Кіке Перес (Чукі, 82), Ндіайє (Санчес, 70), Сілла.
Еспаньйол: Гарсія, Ромеро, Техеро (Каррерас, 70), Кабрера, Серджі Гомес, Ель-Хілалі, Лосано (Крал, 57), Грагера (Агуадо, 78), Мілья (Кардона, 57), Пуадо, Веліс (Роса, 70).
Предупредження: Роса (72), Лукас Роза (80), Кардона (87), Санчес (90+7).