Іспанія

Класний двобій на Естадіо де ла Сераміка.

В рамках 1-го туру іспанської Ла Ліги Вільярреал приймав мадридський Атлетіко.

На 18-й хвилині зустрічі вінгер "жовтої субмарини" Арно Данжума у штрафному майданчику суперника розхитав Вітселя та влучно пробив в кут воріт Яна Облака. Але вже за дві хвилини "матрацники" відновили паритет. Після шикарно розіграної комбінації Льоренте увірвався до карного майданчику Вільярреала та з гострого кута розстріляв володіння Дієго Конде.

На цьому команди у першому таймі не зупинилися і зрештою відзначилися ще по одному разу. На 37-й хвилині матчу автогол Коке знову вивів уперед господарів поля, однак у компенсований до першої половини гри час новачок Атлетіко Серлот зрівняв рахунок, забивши дебютний гол у футболці "кольчонерос".

У другому таймі команди продовжили грати у жвавий футбол, але більше голів не забивали.

Вільярреал — Атлетіко 2:2

Голи: Данжума, 18, Коке (аг), 37 - Льоренте, 20, Серлот, 45+5

Вільярреал: Конде — Феменія, Баї, Альбіоль, Кардона — Піно (Пепе, 71), Парехо (Терратс, 90), Комесанья, Баена (Алассан Гує, 71) — Морено (Ахомаш, 71), Данжума (Перес, 79)

Атлетіко: Облак — Аспілікуета, Вітсель (Марія Хіменес, 46), Ле Норман, Мандава (Моліна, 54) — Льоренте, Коке (Де Пауль, 64), Барріос, Ліно — Грізманн (Альварес, 79), Серлот (Корреа, 46)

Попередження: Піно — Ле Норман, Барріос, Лін