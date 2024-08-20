Україна: Перша ліга

Нідерландець повернувся до роботи в Україні.

Металіст 1925 підписав контракт з новим головним тренером. Ним став 55-річний нідерландський спеціаліст — Патрік ван Леувен. Термін контракту — 3 роки.

До тренерського штабу фахівця з Нідерландів увійдуть: Олександр Чижов, Дмитро Кабачок, Валерій Блохін, Андрій Шабалін та Сергій Вольваков.

Ван Леувен був координатором та директором академії Шахтаря, спортивним директором казахстанського Кайрата, директором академії та головним тренером ізраїльського Маккабі (Тель-Авів), очолював луганську Зорю та донецький Шахтар.



У 2020 році став переможцем Суперкубка Ізраїлю, а в 2021 році з Маккабі став володарем Кубка Ізраїлю. Уже в сезоні-2022/2023 років із Зорею виграв бронзові нагороди чемпіонату України та за підсумками цього ж сезону Патріка ван Леувена визнали найкращим тренером УПЛ.



У чемпіонатах України команди під керівництвом Патріка ван Леувена провели 39 матчів, у яких здобули 25 перемог, зазнали 7 поразок та 7 разів зіграли внічию.