Іспанія

Гравець таки може продовжити кар’єру в Іспанії.

Після завершення минулого сезону та невдалої спроби вибороти в мадридського Реала кубок чемпіонів на Вемблі, німецький центральний захисник Матс Гуммельс оголосив про відхід із дортмундської Боруссії.

Із тих пір минуло вже достатньо часу, проте досі жоден із клубів так і не наблизився до підписання 35-річного виконавця, що зрештою змусило його замислитись про завершення професійної кар’єри.

Проте останні дні літнього трансферного вікна в контексті Гуммельса ще можуть принести чимало несподіванок.

Зокрема, відомо про зацікавленість англійського Брайтона в послугах Матса, але нещодавно в цих перемовинах з’явився ще один гравець — іспанська Мальорка.

Повідомляється, що перші перемовини з агентом футболіста балеарський колектив провів "дуже продуктивно" й "значно випереджає позиції англійських конкурентів".

Минулого сезону 35-річний німець відіграв у складі "джмелів" 40 матчів, забив чотири голи та віддав одну результативну передачу.