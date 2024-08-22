Правий захисник Альмерії та олімпійської збірної Іспанії Марк Пубіль потрапив у сферу інтересів каталонської Барселони. Про це повідомляє Goal.

За інформацією джерела, керівництво "синьо-гранатових" збирається зробити спробу підписання 21-річного гравця для конкуренції своєму основному правому захиснику Жюлю Кунде.

Зазначається, що справами молодого іспанця займається той самий агент, що й у Федеріко К'єзи, з яким каталонці вже обговорюють потенційну співпрацю.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у чотири мільйони євро.

Минулого сезону Марк Пубіль відіграв за Альмерію 23 матчі, забив один гол та віддав три результативні передачі. Також на його рахунку п'ять матчів та один забитий м'яч на переможному ОІ-2024 в складі олімпійської збірної Іспанії.