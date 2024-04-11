Ліга Європи

Іспанець симпатизує клубу з Бергамо, але вболіватиме, очікувано, за Ліверпуль.

Екскерманич Ліверпуля Рафаель Бенітес висловився щодо майбутнього суперника "червоних" у чвертьфіналі Ліги Європи-2023/24, передає портал Football Italia.

Іспанський спеціаліст вважає, що Аталанта цілком може вийти до півфіналу, хоч це і буде дуже важко.

"Аталанта грає дуже добре, вона може зашкодити їм (Ліверпулю) контратаками, навіть якщо Ліверпуль дуже сильний. В Аталанти є мотивація виграти і пройти весь шлях у Лізі Європи. Клопп спробує використати тиск Енфілда, щоб діяти агресивніше, але Ліверпуль може відволікатися, оскільки вони продовжують боротися за чемпіонство в АПЛ. Я вважаю, що в Аталанти є досвід, щоб впоратися з тиском, хоч це і буде важко. Я маю вболівати за Ліверпуль, але мені подобається Аталанта", — заявив 63-річний Бенітес.

Нагадаємо, сьогодні, 11 квітня, Ліверпуль прийматиме Аталанту у рамках першої частини матчів 1/4 фіналу ЛЄ. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.