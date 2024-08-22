Іспанія

33-річний футболіст повернеться в Ла Лігу.

Хамес Родрігес близький до переходу в Райо Вальєкано.

Колумбієць уже прилетів до Мадрида, де очікує закриття угоди.

У минулому сезоні Хамес виступав за Сан-Паулу. 33-річний хавбек розірвав контракт із бразильським клубом і перейде в Райо вільним агентом.

Нагадаємо, що в Іспанії півзахисник виступав за мадридський Реал. Він провів за "вершкових" 125 матчів, забив 37 голів і віддав 42 результативні передачі.