Іспанія

Каталонський клуб готується до дебюту у ЛЧ.

Каталонська Жирона оформила трансфер вінгера Ясера Аспрільї з англійського Вотфорда. Про це повідомляє офіційний сайт "жирондинців".

Зазначається, що з 20-річним еквадорцем підписано контракт до 30 червня 2030 року. За інформацією Фабріціо Романо, іспанський клуб заплатив Вотфорду за гравця рекордні для себе 18+7 мільйонів євро.

Минулого сезону Ясер Аспрілья став найкращим асистентом "шершнів", записавши на свій рахунок 8 результативних передач у 47 матчах. Також він відзначився шістьма забитими м'ячами.

Раніше повідомлялося, що Циганков потрапив у сферу інтересів Фулгема.