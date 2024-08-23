Іспанія

Молодий іспанець залишається з "Барсою".

Лапорта та Віктор зі своєю родиною, barcelona

Лапорта та Віктор зі своєю родиною, barcelona

Барселона оголосила про підписання контракту з нападником Пау Віктором. Про це йжеться на офіційному сайті каталонського клубу.

Зазначається, що 22-річний форвард уклав трудову угоду до 30 червня 2029 року. За інформацією Трансфермаркт, "блаугранас" заплатили Жироні за гравця 2,7 млн. євро.

Минулого сезону Віктор виступав на правах оренди з Жирони за Барселону Атлетік (друга команда Барселони — прим.) У складі другої команди "Барси" молодий іспанець забив 20 голів у 39 матчах іспанської Терсери (третій за силої дивізіон Іспанії — прим.).

У цьому сезоні Пау Віктор зіграв чотири хвилини в матчі 1-го туру іспанської Ла Ліги з Валенсією (2:1).