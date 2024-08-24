Іспанія

Завершився другий матч другого туру чемпіонату Іспанії.

У рамках другого туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Севілья приймала Вільярреал на Естадіо Рамон Санчес-Пісхуан.

Гості досить швидко вийшли вперед завдяки голу Данжуми. У компенсований до першого тайму час господарі поля зрівняли рахунок після результативного удару Лукебакіо. Втримати нічию колектив Хав'єра Гарсії Пім'єнти не зумів, пропустивши від Переса в доданий уже до другої половини зустрічі час.

Севілья — Вільярреал 1:2

Голи: Лукебакіо, 45+6 — Данжума, 2, Перес, 90+5

Севілья: Нюланд — Кармона, Баде, Салас (Маркан, 77), Педроса — Санчес (Еджуке, 71), Агуме, Ньїгес — Лукебакіо (Соу, 71), Ромеро (Іхеаначо, 77), Окампос (Навас, 86)

Вільярреал: Конде — Феменія, Камбвала, Баї (Альбіоль, 85), Кардона — Ахомаш (Піно, 73), Гує, Комесанья (Парехо, 73), Баена — Пепе (Баррі, 65), Данжума (Перес, 65)

Попередження: Ромеро, Кармона, Маркан — Баена, Данжума, Баї, Парехо, Перес