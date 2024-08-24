Іспанія

"Вершкові" вперше у новому сезоні зіграють на Сантьяго Бернабеу.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився про домашній матч 2-го туру іспанської Ла Ліги з Вальядолідом. Його слова наводить офіційний сайт "королівського" клубу.

"Нам завжди важливо грати на нашому стадіоні. Ми хочемо повернутися, тому що давно на ньому не грали. Ми повинні показати хорошу гру, виграти матч і провести добре день.

Реал добре підготувався до матчу цього тижня. Ми попрацювали над тим, що не вийшло в грі з Мальоркою. Ми добре розуміли, що сталося і намагалися це виправити. Гра проти Вальядоліда буде хорошою перевіркою для нас

Це буде дуже хороший день для Мбаппе, оскільки він вперше грає на Бернабеу у футболці Реалу. Фанати дуже раді йому. З огляду на його якість, він буде показувати хорошу гру, і вболівальникам вона сподобається

Ми всі знаємо якості Родріго. У цих двох іграх він показав себе дуже добре. Він забив гол Мальорці та зробив великий внесок у гру проти Аталанти. Коли у нас є атакувальна команда, нападникам доводиться трохи сильніше працювати, і він робить це", — сказав Анчелотті.