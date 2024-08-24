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  • Іспанія

    24 серпня 2024, 19:38

    Ольмо не зіграє проти Атлетіка — його досі не зареєстрував клуб

    Іспанець все ще в очікуванні реєстрації.

    Дані Ольмо, Getty Images
    Дані Ольмо, Getty Images 24 серпня 2024, 19:38

    Дані Ольмо не візьме участі в грі проти Атлетіка.

    Барселона включила півзахисника в передматчеву заявку, позначивши зірочкою, що він очікує реєстрації.

    Однак ні до стартового складу, ні на лавку новачок "блауграни" в результаті не потрапив.

    Раніше головний тренер каталонців Ганс-Дітер Флік повідомляв, що Ольмо готовий грати і міг би сильно допомогти команді. Він пропустив перший матч сезону з Валенсією (2:1).

    Гра Барселона — Атлетік почнеться о 20:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua. 

    Люди

    Дані Ольмо

    Команди

    Атлетік Барселона

    Джерела

    ФК Барселона

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    5 Райо Вальєкано Райо Вальєкано 1 3
    6 Вальядолід Вальядолід 1 3
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