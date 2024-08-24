Ольмо не зіграє проти Атлетіка — його досі не зареєстрував клуб

Іспанія

Іспанець все ще в очікуванні реєстрації.

Дані Ольмо не візьме участі в грі проти Атлетіка.

Барселона включила півзахисника в передматчеву заявку, позначивши зірочкою, що він очікує реєстрації.

Однак ні до стартового складу, ні на лавку новачок "блауграни" в результаті не потрапив.

Раніше головний тренер каталонців Ганс-Дітер Флік повідомляв, що Ольмо готовий грати і міг би сильно допомогти команді. Він пропустив перший матч сезону з Валенсією (2:1).