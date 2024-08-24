Ольмо не зіграє проти Атлетіка — його досі не зареєстрував клуб

Іспанець все ще в очікуванні реєстрації.
Дані Ольмо, Getty Images
24 серпня 2024, 19:38
Дані Ольмо не візьме участі в грі проти Атлетіка.
Барселона включила півзахисника в передматчеву заявку, позначивши зірочкою, що він очікує реєстрації.
Однак ні до стартового складу, ні на лавку новачок "блауграни" в результаті не потрапив.
Раніше головний тренер каталонців Ганс-Дітер Флік повідомляв, що Ольмо готовий грати і міг би сильно допомогти команді. Він пропустив перший матч сезону з Валенсією (2:1).
Гра Барселона — Атлетік почнеться о 20:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.