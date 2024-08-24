Мінімальна перемога для господарів.
Осасуна - Мальорка, Getty Images
24 серпня 2024, 20:16
У другому турі іспанської Ла Ліги Осасуна приймала Мальорку.
Гості поїхали ні з чим, оскільки пропустили один гол, а цього виявилося достатньо для перемоги господарів.
Осасуна - Мальорка 1:0
Гол: Гарсія, 55
Осасуна: Еррера — Аресо (Відаль, 80), Катена, Еррандо, Бретонес — Монкайола, Торро, Орос (Муньйос Камерос, 80) — Гарсія (Гомес, 71), Будімір (Рауль, 80), Сарагоса
Мальорка: Грейф — Маффео, Вальєнт, Раїльйо, Мохіка — Дардер Молл (Пратс, 85), Маскарель (Морланес, 62), Кошта — Асано (Ларін, 62), Мурікі, Родрігес (Санчес, 79)
Попередження: Аресо, Еррера — Ларін.