Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 25 серпня 2024 року.
Реал Мадрид - Вальядолід, Getty Images
25 серпня 2024, 23:24
У рамках другого туру іспанської Ла Ліги Реал на своєму полі приймав Вальядолід.
Реал із дебютним голом Ендріка розгромив Вальядолід. Колектив Карло Анчелотті набрав три очки.
Огляд матчу:
Реал Мадрид - Вальядолід 3:0
Голи: Вальверде, 50, Діас, 88, Ендрік, 90+6
Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Гарсія — Вальверде, Чуамені, Гюлер (Модрич, 69) — Гоес (Діас, 69), Мбаппе (Ендрік, 86), Вінісіус (Себальйос, 85)
Вальядолід: Гейн — Перес (Ндіає, 85), Кемерт, Бойомо, Роса — Санчес, Юріч (Мартін Ріелвес, 72), Перес (Ндіає, 85), Мачіс (Амалла, 59) — Месегер (Моро, 59), Маркос (Сілла, 71)
Попередження: Гюлер — Маркос.