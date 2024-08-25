У рамках другого туру іспанської Ла Ліги Реал на своєму полі приймав Вальядолід

Реал із дебютним голом Ендріка розгромив Вальядолід. Колектив Карло Анчелотті набрав три очки. 

Огляд матчу

Реал Мадрид - Вальядолід 3:0
Голи: Вальверде, 50, Діас, 88, Ендрік, 90+6

Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Гарсія — Вальверде, Чуамені, Гюлер (Модрич, 69) — Гоес (Діас, 69), Мбаппе (Ендрік, 86), Вінісіус (Себальйос, 85)

Вальядолід: Гейн — Перес (Ндіає, 85), Кемерт, Бойомо, Роса — Санчес, Юріч (Мартін Ріелвес, 72), Перес (Ндіає, 85), Мачіс (Амалла, 59) — Месегер (Моро, 59), Маркос (Сілла, 71)

Попередження: Гюлер — Маркос. 