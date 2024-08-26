Іспанія

Бразилець став гравцем команди, якій належить зіграти проти Кривбасу в ЛК.

Барселона оголосила про відхід нападника Вітора Роке в оренду до Бетіса.

Оренда розрахована до 30 червня 2025 року з опцією продовження ще на сезон.

Бетіс візьме на себе зарплату гравця та залишить за собою право викупу.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2031 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Нагадаємо, Вітор Роке приєднався до Барселони 1-го січня 2024 року, перейшовши з Атлетіко Паранаенсе за 40 млн. євро. З того часу він відіграв за "синьо-гранатових" 16 матчів та забив 2 голи.